2019-07-04T12:19:18+03:00
Общество

Татьяна Голикова рассказала о сокращении численности малых городов России

За последние 15 лет из глубинки в столицы переехали 1,5 миллиона человек
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Татьяна Голикова.Татьяна Голикова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Основными причинами переезда для жителей малых городов России являются отсутствие квалифицированной медицинской помощи, возможности получить хорошее образование и устроится на престижную работу. При этом люди чаще всего мигрируют в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек. В основном в России отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других", - заявила Голикова на Московском урбанистическом форуме. Ее слова приводит ТАСС.

Голикова также отметила, что в двух тысячах малых городов живет 23 миллиона человек. Сайт kp.ru писал о словах вице-премьера о "катастрофической убыли населения России". По ее данным, за первые месяца 2019 года умерли 149 тысяч наших соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собянин: увеличение туристического потока в Москву связано с проведением фестивалей
В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года
Вице-премьер Акимов согласовал концепцию электронного паспорта
В России появится умная система для поиска неэкологичных авто
Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»
Ученые рассказали, какие продукты препятствуют развитию рака и диабета
Президент Турции назвал грабежом отказ США продавать F-35
Британские морпехи перехватили супертанкер, который вез нефть в Сирию в обход санкций
С начала 2019 года россияне потратили на покупку авто почти 1 трлн рублей
Австралийского студента, задержанного в Северной Корее, выпустили на волю
Собянин заявил о планах развития пригородного сообщения с регионами
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
В России предложили сдерживать рост цен на авиабилеты за счет доходов от продажи нефти
Биометрическую систему пустят на борьбу с мошенниками
"Неси еще патроны, Петька": Роскомнадзор отшутился на обвинения в сбоях Facebook
МВД и Минздрав будут учить рожениц пользоваться автокреслами
Суд США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Темнокожую RnB-певицу утвердили на главную роль в ремейке "Русалочки"
«Википедия» признала Крым частью России
Путин поручил Шойгу подготовить предложения о награждении погибших моряков-подводников
Главный фигурант дела об убийстве Никиты Белякина объявлен в международный розыск
Пентагон объяснил, зачем на центральную площадь столицы Америки свезли ржавые танки
Главархив рассекретил документы о московских партизанах времен ВОВ