Татьяна Голикова рассказала о сокращении численности малых городов России

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-04T12:19:18+03:00

За последние 15 лет из глубинки в столицы переехали 1,5 миллиона человек

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Основными причинами переезда для жителей малых городов России являются отсутствие квалифицированной медицинской помощи, возможности получить хорошее образование и устроится на престижную работу. При этом люди чаще всего мигрируют в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек. В основном в России отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других", - заявила Голикова на Московском урбанистическом форуме. Ее слова приводит ТАСС.

Голикова также отметила, что в двух тысячах малых городов живет 23 миллиона человек. Сайт kp.ru писал о словах вице-премьера о "катастрофической убыли населения России". По ее данным, за первые месяца 2019 года умерли 149 тысяч наших соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU