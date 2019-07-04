2019-07-04T12:26:03+03:00
Спорт

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Ранее спортсмен сам играл за лондонский клуб
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фрэнк Лэмпард с 2001 по 2014 год играл за «Челси»Фрэнк Лэмпард с 2001 по 2014 год играл за «Челси»Фото: REUTERS
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Бывший тренер английского футбольного клуба «Дерби Каунти» 41-летний Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский «Челси». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Сообщается, что контракт предусматривает работу Лэмпарда в «Челси», как минимум, на протяжении трех лет. Тренер сменил на посту итальянца Маурицио Сарри, который в свою очередь перешел тренировать футболистов «Ювентуса».

Отметим, что во время своей спортивной карьеры Лэмпард считался одним из лучших футболистов. Когда-то он и сам играл за «Челси». С этим клубом связана большая часть его карьеры. Более того Фрэнк Лэмпард до сих пор считается одним из лучших бомбардировщиков в истории клуба, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в молодости Лэмпард играл также за сборную Англии. В команде он занимал позицию атакующего полузащитника. Лэмпард до сих пор считается одним из сильнейших игроков своего времени, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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