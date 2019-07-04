2019-07-04T12:26:17+03:00
Авто

В России появится умная система для поиска неэкологичных авто

Она будет в автоматическом режиме отмечать подобные авто в общем потоке
Елена АКИМОВА
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"Грязные" авто будут находить с помощью камер"Грязные" авто будут находить с помощью камерФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России появится автоматическая система для поиска неэкологичных авто. Искусственный интеллект сможет определять старый транспорт, который въезжает в «чистые» городские участки в общем потоке. Ее могут начать эксплуатировать уже в 2021 году.

После того, как подобные зоны будут определены, за въезд в них владельцев неэкологичных авто будут штрафовать. Но прежде чем применять карательные меры в ПТС автомобиля будет сделана отметка об экологическом классе авто, чтобы у водителя не было никаких сомнений в трактовке той или иной ситуации.

Пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев пояснил, что отслеживать авто-нарушителей будут с помощью камер видеонаблюдения, причем в ход пойдут уже существующие видеорегистраторы.

Система будет использовать данные телематических платформ автопроизводителей (например, «ГАЗ Коннект»), государственных информационных систем, таких как ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон», а также информацию из электронных паспортов транспортных средств, пишет газета «Известия».

Во сколько обойдется техническая новинка пока не сообщатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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