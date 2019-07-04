Путин: Россию и Италию связывают особые отношения взаимного доверия

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-04T13:27:54+03:00

По словам российского лидера, две страны продолжили сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций

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У России и Италии давно сложились особые отношения взаимного доверия и партнерства, которые позволили сохранить диалог даже в условиях санкций. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, прибывший в четверг, 4 июля, в Италию с официальным визитом.

«С Италией нас связывают поистине особенные давно сложившиеся отношения. Мы продолжаем непрерывную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Мы ценим накопленный капитал взаимного доверия и партнерства», - сказал российский лидер интервью газете Corriere della Sera.

Путин подчеркнул, что Москва не хотела бы распространять ограничения на экономические связи с Италией, «но проблема заключается в том, что российские меры - ответные на незаконно введенные санкции, и мы не могли вводить их на избирательной основе».

Однако, Путин отметил частичный характер экономических ограничений и выразил надежду, что в Европе «возобладает здравый смысл». Комментируя вопрос европейских санкций, он заявил, что в данном вопросе первый шаг должен сделать Евросоюз, который и инициировал ограничения. «Тогда Россия сможет отменить свои ответные меры», - заключил российский лидер.

Напомним, в четверг, 4 июля, президент России прибыл с официальным визитом в Италию, где он встретится со своим коллегой Серджо Матареллой и с Папой Римским Франциском.

ИСТОЧНИК KP.RU