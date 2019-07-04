"Ей позволено то, что другим не позволено": Джигурда заступился за Пугачеву

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-04T14:20:31+03:00

По мнению артиста, Примадонна заслужила, чтоб ее на личной машине пропускали хоть в Кремль

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"Как Примадонна может быть виноватой?", - удивляется Никита Джигурда. Артист не считает помпезный отъезд Аллы Борисовны из Москвы чем-то предосудительным. Своим мнением Джигурда поделился в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, пару дней назад Пугачева убыла в Ригу на поезде. Россиян возмутило, что лимузин доставил королеву сцены прямо к вагону, проехав по перрону.

"На то она и Алла Борисовна Пугачева, что ей позволено то, что другим не позволено. Тем более там технический перрон широкий. Уж кто-кто, а Алла Пугачева достойна того, чтобы ее пропускали на своей машине даже в Кремль, а не то что на вокзал", - заявил Никита Джигурда Радио "Комсомольская правда".

Шоумен искренне не понимает, как можно предъявлять какие-то претензии артисту такой величины.

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ИСТОЧНИК KP.RU