ЦБ предлагает перевести банковский рынок на саморегулирование

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-04T13:42:12+03:00

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Центробанк собирается ввести институт саморегулирования на банковском рынке, это должно помочь создать единый высокий стандарт для банков, улучшит контроль за единичными продажами финансовых продуктов.

На сегодняшний день утвержденные стандарты продаж и саморегулируемые организации (СРО), по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, существуют только у некредитных финансовых организаций, но для стабильности всего рынка необходимо ввести подобную практику и в отношении банков. В этом могут помочь существующие и сейчас банковские ассоциации, именно они могут первыми начать выполнять функцию СРО - вырабатывать стандарты. А вот контролировать эти стандарты и их соблюдение будет уже Центробанк.

«Стихийное, неконтролируемое предложение такого разнообразия инструментов населению может приводить к разочарованию клиентов, как это случилось с бурным ростом рынка инвестиционного страхования жизни. Это подрывает доверие к финансовому рынку в целом. Нужны стандарты продаж и раскрытия информации для клиентов», — передает ТАСС слова из выступления Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе.

Она отметила, что банковская сфера в своем развитии подходит к точке, когда становится необходимым изменение законодательства, позволяющее контролировать добросовестность продаж и банковской деятельности уже с помощью саморегулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU