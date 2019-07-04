ЦБ предлагает перевести банковский рынок на саморегулирование
Центробанк собирается ввести институт саморегулирования на банковском рынке, это должно помочь создать единый высокий стандарт для банков, улучшит контроль за единичными продажами финансовых продуктов.
На сегодняшний день утвержденные стандарты продаж и саморегулируемые организации (СРО), по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, существуют только у некредитных финансовых организаций, но для стабильности всего рынка необходимо ввести подобную практику и в отношении банков. В этом могут помочь существующие и сейчас банковские ассоциации, именно они могут первыми начать выполнять функцию СРО - вырабатывать стандарты. А вот контролировать эти стандарты и их соблюдение будет уже Центробанк.
«Стихийное, неконтролируемое предложение такого разнообразия инструментов населению может приводить к разочарованию клиентов, как это случилось с бурным ростом рынка инвестиционного страхования жизни. Это подрывает доверие к финансовому рынку в целом. Нужны стандарты продаж и раскрытия информации для клиентов», — передает ТАСС слова из выступления Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе.
Она отметила, что банковская сфера в своем развитии подходит к точке, когда становится необходимым изменение законодательства, позволяющее контролировать добросовестность продаж и банковской деятельности уже с помощью саморегулирования.
ИСТОЧНИК KP.RU