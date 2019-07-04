2019-07-04T13:53:32+03:00
Общество

В России 80% считают неуместными поцелуи между мужчинами

Людям больше нравится, когда мужчины жмут друг другу руки
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России 80% считают неуместными поцелуи между мужчинамиВ России 80% считают неуместными поцелуи между мужчинамиФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Во всем мире 6 июля отметят День поцелуев. В преддверии праздника социологи провели опрос среди россиян. Все вопросы были связаны с темой даты. В итоге специалисты пришли к выводу, что большинство россиян любят целоваться. Так ответили 52% опрошенных. Причем большинство из них мужчины.

При этом поцелуями чаще всего приветствуют знакомых, друзей и близких. Так делают 40%. А вот поцелуи при встрече между мужчинами 86% опрошенных назвали неуместными. Положительно воспринимаются чаще всего приветственные поцелуи между женщинами или мужчиной и женщиной. Так считают 60% участников опроса.

Эксперты ВЦИОМ уточнили, что женщины в России предпочитают здороваться словами, а не губами. Мужчинам же нравится здороваться рукопожатием. Поцелуи, как форма приветствия, популярностью в России вообще не пользуются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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