2019-07-04T14:15:17+03:00
Общество

Минтруд: работа над списком запрещенных для женщин профессий продолжается

В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минтруд: работа над списком запрещенных для женщин профессий продолжаетсяМинтруд: работа над списком запрещенных для женщин профессий продолжаетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В настоящие время Минтруд продолжает работу над актуализацией списка профессий, на которых ограничивается применение женского труда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию СМИ о новом перечне должностей, запрещённых для женщин.

«В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин. Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдалённые последствия», — заявили в пресс-службе Минтруда, где отметили, что «при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что список возможных для женщин профессий существенно расширится. В апрели этого года в Минтруде заявили, что уже с 1 января 2020 года женский и мужской труд почти уравняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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