2019-07-04T14:15:21+03:00
Политика

Сергей Рябков рассказал об основной работе МИД после встречи Путина и Трампа

Во внешнеполитическом ведомстве будут налаживать сразу несколько направлений
Елена АКИМОВА
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Сергей Рябков рассказал о перспективах сотрудничества между РФ и СШАСергей Рябков рассказал о перспективах сотрудничества между РФ и СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом многие задаются вопросом: удастся ли теперь улучшить отношения между Россией и США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что переговоры на полях саммита G20 прошли успешно и теперь появилось сразу несколько направлений, по которым можно попытаться улучшить взаимоотношения между странами.

Ждать быстрых результатов не стоит, так как в США сильны антироссийские настроения. Пока эта тенденция будет сохраняться из-за начавшейся предвыборной борьбы.

- Сама встреча в Осаке была позитивной и по тональности, и по содержанию. Из направлений, где возможно некоторое движение вперед, я бы выделил стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Мы готовимся к предметному запуску такой работы в ближайшее время, - комментирует «Известиям» дипломат.

Еще одно поле для сотрудничества – это торгово-экономическое. В Вашингтоне начинают понимать, что товарооборот в 25 млрд долларов, который был в прошлом году – это очень малый показатель.

Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной"

ИСТОЧНИК KP.RU

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