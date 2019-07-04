Сергей Рябков рассказал об основной работе МИД после встречи Путина и Трампа
После встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом многие задаются вопросом: удастся ли теперь улучшить отношения между Россией и США.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что переговоры на полях саммита G20 прошли успешно и теперь появилось сразу несколько направлений, по которым можно попытаться улучшить взаимоотношения между странами.
Ждать быстрых результатов не стоит, так как в США сильны антироссийские настроения. Пока эта тенденция будет сохраняться из-за начавшейся предвыборной борьбы.
- Сама встреча в Осаке была позитивной и по тональности, и по содержанию. Из направлений, где возможно некоторое движение вперед, я бы выделил стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Мы готовимся к предметному запуску такой работы в ближайшее время, - комментирует «Известиям» дипломат.
Еще одно поле для сотрудничества – это торгово-экономическое. В Вашингтоне начинают понимать, что товарооборот в 25 млрд долларов, который был в прошлом году – это очень малый показатель.
Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной"
ИСТОЧНИК KP.RU