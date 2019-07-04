2019-07-04T14:40:48+03:00
Звезды

Катамадзе придется выплатить неустойку за отмену концерта

При этом, никто из граждан, купивших билеты на концерт грузинской исполнительницы, их не сдавал
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Катамадзе придется выплатить неустойку за отмену концертаКатамадзе придется выплатить неустойку за отмену концертаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Концерт Нино Катамадзе в Москве, судя по наличию и свободной продаже билетов, может состояться, отмена выступления будет стоить артистке выплаты большой неустойки. Ранее Катамадзе заявила, что более не собирается выступать в России.

Отмена концертов, а особенно на крупных площадках, не может оформиться простым расторжением контракта, даже самый незначительный концерт ограничен определенными устойками. Мелким выступление грузинской артистки назвать точно не получится - цена за 1 билет начинается от 900 рублей и заканчивается 9 тысячами.

По заявлению организаторов концерта певицы, запланированного на 27 марта 2020 года на площадке Vegas City Hall, в случае отмены выступления, контракт предусматривает выплату неустойки.

"Никто не возвращал билеты, все нормально, все в обычном режиме. Но до мероприятия очень много еще времени, поэтому нет такой тенденции, чтобы можно было отследить: хуже или лучше покупаются билеты. Все пока проходит в обычном режиме" - передает РИА Новости слова представителей концертного зала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 июня Нино Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего ее буквально затравили в соцсетях русофобы. После певица объявила, что это было ее последним выступлением в России.

Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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