Замглавы МИД РФ рассказал о перспективах экстрадиции летчика Ярошенко

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-04T14:29:53+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о перспективах экстрадиции на родину российского летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США. Дипломат отметил, что существует правовая база для урегулирования данного вопроса – это конвенция 1983 года.

Российская сторона не раз предлагала США передать летчика для отбывания наказания в страну гражданства, тем более у Константина имеются серьезные проблемы со здоровьем. Тем не менее, на запросы отвечают отказами.

- Были предложения обменять Ярошенко на осужденных здесь по различным статьям некоторых американцев. Такие «сидельцы» есть. США не хотят этого делать, они, по сути, держат Константина в заложниках своей так называемой правоохранительной системы, - комментирует «Известиям» Рябков.

В дипведомстве отмечают, что американские коллеги как-то обмолвились: «Ярошенко сидел и будет сидеть». Эта позиция не устраивает российскую сторону и работа по возвращению осужденного летчика будет вестись и дальше.

Анализируя события, которые происходят вокруг россиянина, в МИД упрекают американцев в двуличности.

В мае 2019 года Министерство юстиции Соединенных Штатов в очередной раз приняло на рассмотрение направленный российской стороной запрос о возвращении на родину приговоренного к 20 годам заключения летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов

ИСТОЧНИК KP.RU