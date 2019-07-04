Глава ЦБ заявила, что Россия защищена от внешних рисков

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-04T14:36:23+03:00

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия в большей степени защищена от внешних рисков. Такое мнение она выразила на Международном финансовом конгрессе.

"Со стороны Центрального банка мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности. И это тоже вносит свой вклад в то, что сегодня наша страна в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности", - приводит слова Набиуллина РИА Новости.

По ее мнению, у страны есть хороший базис для развития. А именно: низкая инфляция, дисциплинированная и ответственная бюджетная политика. При этом внешние риски пока не являются существенной угрозой для развития экономики.

"Возможно, напротив, мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова – темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", - заявила глава ЦБ.

ИСТОЧНИК KP.RU