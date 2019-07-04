В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-04T14:57:03+03:00

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В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры. Соответствующие заявление сделал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнёт медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за +20 °С. Для июля это достаточно прохладная погода», — приводит RT слова синоптика, который сообщил, что в ближайшее время прогнозируется холод, дожди и низкое атмосферное давление. «Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернётся после середины июля», - заключил Тишковец.

Напомним, что в четверг, 4 июля, МЧС поспешили выпустить экстренное предупреждение в Москве. По прогнозам весь день в столице ожидается порывистый западный ветер, скорость которого составит от 5 до 10 метров в секунду, а в некоторых местах порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU