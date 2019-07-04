2019-07-04T15:16:09+03:00
Экономика

Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России

Глава ЦБ рассказал о возможных изменениях в строительной отрасли
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В условиях снижения и поддержания инфляции на уровне 4% в России есть потенциал снижения ипотечных ставок до 7-8%, как поставлено в указе российского президента Владимира Путина. Соответствующие заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Потенциал для этого, безусловно, есть. Условие для этого - снижение и поддержание инфляции на уровне 4%. В этих условиях, если это будет на постоянной основе, на наш взгляд, как и поставлено в указе президента, ипотечная ставка может быть около 7-8%», - отметила глава Центробанка.

Набиуллина добавила, что в строительной отрасли «будут происходить изменения, которые приведут к тому, что эффективные строительные компании будут подхватывать объемы, которые не могу брать неэффективные компании».

Напомним, накануне, в среду, 3 июля, Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, которая распространяться на семьи с третьим и последующим ребёнком, родившимся в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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