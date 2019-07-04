2019-07-04T15:19:29+03:00
Политика

В морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО

Судна примут участие в учениях Sea Breeze 2019
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В морской порт Одессы зашли военные корабли НАТОВ морской порт Одессы зашли военные корабли НАТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Военные корабли НАТО зашли в морской порт Одессы. Всего к берегам Украины прибыли четыре судна. Первое - канадский фрегат Toronto, второе - британский эсминец HMS D37 Duncan. Также там пришвартовались турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand.

Все они примут участие в многонациональных учениях Sea Breeze 2019. Они проводится с 1997 года. В этот раз испытания начались 1 июля, а продлятся до 12 числа того же месяца.

Всего будет задействовано 30 самолетов и вертолетов, еще столько кораблей, как сообщает местное издание "Думская". Помимо этого, в них поучаствуют около трех тысяч военнослужащих из 18 стран. Маневры пройдут на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины, а также в северо-западной части Черного моря.

Напомним, что черноморский флот будет следить за учениями. Из-за этого украина решила поменять их план. "КП" уже писала, что "Касимов" и "Пытливый" взяли под наблюдение ситуацию с кораблями НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24