В морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-04T15:19:29+03:00

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Военные корабли НАТО зашли в морской порт Одессы. Всего к берегам Украины прибыли четыре судна. Первое - канадский фрегат Toronto, второе - британский эсминец HMS D37 Duncan. Также там пришвартовались турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand.

Все они примут участие в многонациональных учениях Sea Breeze 2019. Они проводится с 1997 года. В этот раз испытания начались 1 июля, а продлятся до 12 числа того же месяца.

Всего будет задействовано 30 самолетов и вертолетов, еще столько кораблей, как сообщает местное издание "Думская". Помимо этого, в них поучаствуют около трех тысяч военнослужащих из 18 стран. Маневры пройдут на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины, а также в северо-западной части Черного моря.

Напомним, что черноморский флот будет следить за учениями. Из-за этого украина решила поменять их план. "КП" уже писала, что "Касимов" и "Пытливый" взяли под наблюдение ситуацию с кораблями НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU