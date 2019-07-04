Ввести уголовную ответственность для "черных" кредиторов предложили в Минфине

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-04T15:24:09+03:00

Внести соответствующие поправки в законодательство необходимо в связи с резким ростом потребительского кредитования в России

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Министерство финансов России планирует принять меры для защиты граждан от нелегальных кредиторов. В первую очередь, по их мнению, необходимо ужесточить ответственность за соответствующую нелегальную деятельность.

На сегодняшний день законодательство не предусматривает для занятых подобной деятельностью людей наказания сравнимого с тюремным заключением и прочими уголовными мерами наказания . Максимум, который может получить "черный" кредитор - штраф, близко не сравнимый с той выручкой, которую он получает.

«То, что вы на асфальте читаете, "кредит за 5 минут", вот эти люди, которые никак не регулируются в силу того, что они находятся в "серой зоне" - эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной" - передает ТАСС комментарий замминистра финансов Алексея Моисеева.

Как работают нелегальные кредиторы и чем для Вас может обернуться желание "взять 10 тысяч до зарплаты" у "банков" без лицензии ранее рассказывал сайт Kp.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU