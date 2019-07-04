2019-07-04T15:32:15+03:00
Политика

"Автодор" прокомментировал заявления Юрия Чайки об уголовном деле на главу компании

Было подтверждено, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, которое связано с бывшим председателем правления госкомпании Сергеем Кельбахом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Автодор" прокомментировал слова генпрокурора Рф Юрия Чайки о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями против руководителя госкомпании. Представители "Автодора" подтвердили, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, которое связано с бывшим председателем правления госкомпании Сергеем Кельбахом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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