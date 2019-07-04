Жоау Феликс обошел Криштиану Роналду по сумме трансфера

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-04T16:25:45+03:00

«Атлетико Мадрид» купили Жоау Фелиша у «Бенфики» и официально представили как своего игрока

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Трансфер 19-летнего португальского нападающего обошелся «матрасникам» в рекордные 126 миллионов евро, изначально «Бенфика» требовала за него 200 миллионов.

Летом прошлого года «Ювентус» купил у «Реал Мадрида» 33-летнего Криштиану Роналду за 117 миллионов евро, трансфер Фелиша взорвал рынок вновь.

До покупки Фелиша сам дорогим трасфером «Атлетико» была покупка Серхио Агуэро за 60 миллионов евро.

Жоау Фелиш играет всего два сезона: 2017-2018 в составе «Бенфики Б» и 2018-2019 в основном составе первой команды.

За 26 матчей чемпионата Португалии он забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. По статистике гол-пас он набрал 22 очка, что и позволило «Бенфике» задрать цену до баснословных 200 миллионов евро за «нового Роналду».

Оставшиеся без своей главной звезды – Антуана Гризманна «Атлетико Мадрид» смогли согласовать трансфер за 126 миллионов. 6 миллионов за затраты на выплату суммы в рассрочку и 120 в качестве отступных, поэтому официальная сумма составила 120 миллионов.

Жоау Фелиш взял в «Атлетико» освободившийся 7-й номер, что несколько самонадеянно от игрока, проигравшего на взрослом уровне всего один сезон. Однако, «Атлетико» возлагают на него большие надежды, раз рискнули купить за такие деньги.

Оправдает ли себя покупка, действительно ли Жоау Феликс заслуживает носить 7-й номер и является «вторым Роналду» - покажет только время.

ИСТОЧНИК KP.RU