2019-07-04T16:43:25+03:00
Экономика

Совет директоров ЦБ РФ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка Эльвира Набиуллина не исключила шаг снижения на 50 базисных пунктов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Совет директоров ЦБ РФ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиСовет директоров ЦБ РФ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в июле текущего года совет директоров Банка рассмотрит возможность снижения ключевой ставки.

- Это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но мы посмотрим, как вышедшие новые данные, какой потенциал влияния на прогноз они имеют, - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ РФ не исключила шаг снижения на 50 базисных пунктов, сообщает "ТАСС".

- Я уже говорила, мы рассматривали на прошлом заседании такую возможность, наверняка будем рассматривать этот вариант тоже, - заявила Набиуллина.

Также она подчеркнула, что в июне этого года инфляция была "достаточно сдержанной".

- Мы считаем, что баланс рисков для инфляции на 2020 год смещен вниз, - подытожила глава ЦБ РФ.

Однако, по мнению Набиуллиной, инфляционные ожидания пока остаются на повышенном уровне, показатели ВВП достаточно слабые. Также в стране наблюдается сокращение инвестиционного спроса и слабый рост экспорта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦБ выступил против запрета на микрофинансирование. Запрет может привести людей в руки "черных кредиторов", считает Эльвира Набиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко: необходимо запретить ученикам использовать телефон в школе
Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из Сирии
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Тысячный «Земельный сертификат» вручен в Вологодской области
Джанлуиджи Буффон возвращается в «Ювентус»
МИД РФ: Встреча Рябкова и Томпсон по стратегической стабильности пройдет 17-18 июля
Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере
Жоау Феликс обошел Криштиану Роналду по сумме трансфера
Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама
Россия выразила протест из-за обозначения Южных Курильских островов частью Японии на саммите G20
МИД РФ: Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать на 75-летие Победы
Путин встретился с Папой Римским в Ватикане
"Автодор" прокомментировал заявления Юрия Чайки об уголовном деле на главу компании
Ввести уголовную ответственность для "черных" кредиторов предложили в Минфине
В морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО
Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
Турции предложили закупить российские Су-35, вместо американских F-35