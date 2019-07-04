Совет директоров ЦБ РФ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-04T16:43:25+03:00

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в июле текущего года совет директоров Банка рассмотрит возможность снижения ключевой ставки.

- Это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но мы посмотрим, как вышедшие новые данные, какой потенциал влияния на прогноз они имеют, - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ РФ не исключила шаг снижения на 50 базисных пунктов, сообщает "ТАСС".

- Я уже говорила, мы рассматривали на прошлом заседании такую возможность, наверняка будем рассматривать этот вариант тоже, - заявила Набиуллина.

Также она подчеркнула, что в июне этого года инфляция была "достаточно сдержанной".

- Мы считаем, что баланс рисков для инфляции на 2020 год смещен вниз, - подытожила глава ЦБ РФ.

Однако, по мнению Набиуллиной, инфляционные ожидания пока остаются на повышенном уровне, показатели ВВП достаточно слабые. Также в стране наблюдается сокращение инвестиционного спроса и слабый рост экспорта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦБ выступил против запрета на микрофинансирование. Запрет может привести людей в руки "черных кредиторов", считает Эльвира Набиуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU