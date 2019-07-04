МИД РФ: Встреча Рябкова и Томпсон по стратегической стабильности пройдет 17-18 июля

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-04T17:37:14+03:00

В Женеве состоится новый раунд переговоров между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Женеве состоится новый раунд переговоров между Россией и США

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Встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря Андреа Томпсон, посвященная вопросам стратегической стабильности, пройдет в Женеве 17-18 июля этого года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 4 июля.

«Можем уже точно подтвердить дату встречи Рябкова и Томпсон - 17-18 июля в Женеве», - сказала представитель МИД.

Напомним, 12 июня состоялся раунд переговоров по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД, в ходе которых Томпсон и Рябков наметили дальнейшие шаги по вопросам ядерного разоружения. Замминистра иностранных дел России заявил, что встреча прошла в «позитивной тональности». Он также отметил, что Москва будет стремиться придать динамику диалогу с Вашингтоном. В свою очередь, заместитель госсекретаря назвала состоявшиеся переговоры откровенными.

ИСТОЧНИК KP.RU