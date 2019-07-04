МИД РФ: Встреча Рябкова и Томпсон по стратегической стабильности пройдет 17-18 июля
Встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря Андреа Томпсон, посвященная вопросам стратегической стабильности, пройдет в Женеве 17-18 июля этого года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 4 июля.
«Можем уже точно подтвердить дату встречи Рябкова и Томпсон - 17-18 июля в Женеве», - сказала представитель МИД.
Напомним, 12 июня состоялся раунд переговоров по стратегической стабильности на уровне замглавы МИД, в ходе которых Томпсон и Рябков наметили дальнейшие шаги по вопросам ядерного разоружения. Замминистра иностранных дел России заявил, что встреча прошла в «позитивной тональности». Он также отметил, что Москва будет стремиться придать динамику диалогу с Вашингтоном. В свою очередь, заместитель госсекретаря назвала состоявшиеся переговоры откровенными.
ИСТОЧНИК KP.RU