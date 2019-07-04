2019-07-04T17:06:48+03:00
Спорт

Джанлуиджи Буффон возвращается в «Ювентус»

Легенда борной Италии прошел медосмотр для позиции резервного вратаря
Дарья КРЫЛОВА
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Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в большой футбол.Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в большой футбол.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Авторитетный итальянский журналист Джанлука де Марицио сообщил на своем сайте, что бывший голкипер «ПСЖ» прибыл сегодня в Турин на медосмотр, перед тем как подписать контракт с «Ювентусом».

«ПСЖ» объявил об уходе Буффона 5 июня, и предложения от итальянских клубов посыпались практически сразу. За Джанлуиджи собирались побороться и его родная «Парма» и недавно вышедшая в Серию А из второго дивизиона «Брешия», но Буффон выбрал «Ювентус».

41-летний голкипер не постыдился пойти на понижение, соглашаясь на однолетний контракт от «Ювентуса» на должность второго голкипера, после Войцеха Щенсны.

Возвращение своей легенды подтверждает и официальный Твиттер клуба, на котором выложено видео толпы болельщиков, встречающих кумира.

Буффон ушел из «ПСЖ» свободным агентом, поэтому никаких денег «Ювентус» платить «ПСЖ» не будет. Однако, ради Буффона «бьянконери» должны пожертвовать своим действующим вторым вратарем – Маттиа Перином. Им уже интересуются итальянская «Парма», из которой, кстати, он и был куплен, и испанская «Севилья».

Буффон проиграл в составе «Ювентуса» с 2001 по 2018 год. В сезоне 2018-2019 он перешел в «ПСЖ», где стал чемпионом Франции, в 20 матчах пропустив 19 голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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