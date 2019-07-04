Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-04T18:04:04+03:00

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Российские СМИ бездоказательно обвиняются в распространении пропаганды на территории ФРГ - заявила заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В подготовленном немецой контрразведкой докладе, по словам Захаровой, в российскую сторону выдвигается ряд обвинений в шпионаже. Более того, немалая часть доклада посвящена якобы манипулированию российскими СМИ общественным мнением граждан Германии. В частности, "в распространении пропаганды и дезинформации", обвиняются немецкой отделение Russia Today и информационное агенство Sputnik.

"Все эти заявления сделаны в докладе без предоставления каких-либо доказательств, фактов. Все заявления и обвинения сделаны бездоказательно. Выводы же при этом делаются однозначные", - заявила официальный представитель МИД.

Она добавила, что подобные обвинения можно расцениваются исключительно как новый этап нагнетания атмосферы вражды среди российский средств массовой информации.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел ФРГ представило доклад за прошлый год. В отчете за 2018 год утверждается, что Россия увеличивает свое медийное присутствие в Германии c целью воздействия на сознание немцев.

ИСТОЧНИК KP.RU