Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-04T17:44:24+03:00

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Эксперты сервиса путешествий Туту.ру выяснили, где хранят деньги российские путешественники. Отправляясь на отдых далеко не каждый готов оплачивать сейф в номере, если последний не включен в стоимость. Вот и приходится придумывать надежные места, где бы наличные остались в целости и сохранности.

В опросе приняли участие 1600 человек, оказалось, что только 17 процентов респондентов подходят к вопросу очень ответственно. Они пользуются сейфом в номере или на ресепшен.

15% берут купюры с собой, когда выходят из номера. 10% прячут деньги в чемодане, с которым прилетели. Меньше всего туристов (4%) прячут сбережения в самом номере (например, под матрасом). Каждый второй участник опроса отмечает, что «хранить нечего», так как везде принимают банковские карты. Пластик берут с собой – это не сложно.

Ранее эксперты этого же сервиса узнали, что большинство туристов предпочитают отдыхать со спиртным (67%), а вот за трезвый отпуск выступают 33% респондентов, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU