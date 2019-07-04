СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-04T18:10:47+03:00

В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало Фото: ТАСС

Мария Захарова подчеркнула, что Украина отказалась от обсуждения этой темы

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не получала официальных предложений от Киева об освобождении моряков, которые были ранее задержаны в Керченском проливе.

- Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе, - подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ заявила, что 26 июня текущего года, "после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии МИД Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", сообщает "ТАСС".

Напомним, три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября прошлого года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. В итоге, моряки были арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия не отказывается от передачи украинских моряков Киеву на своих условиях. Таким образом, украинскому главе Владимиру Зеленскому предстоит выбрать из решения плохого и худшего.

ИСТОЧНИК KP.RU