В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-04T18:32:57+03:00

В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих раку продуктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее испанские специалисты выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней

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Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян прокомментировал результаты исследования испанских учёных. Согласно нему умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

- Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт. Используется во всём мире как источник полноценного белка. Что же касается приведённой специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда, - подчеркнул диетолог в интервью RT.

Напомним, испанские ученые считают, что употребление молочной продукции низкой жирности снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые рассказали, какие продукты препятствуют развитию рака и диабета. Испанские специалисты посоветовали пить маложирное молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU