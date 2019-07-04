В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину не будут создаваться специальные условия в колонии Белгородской области, куда спортсмены были этапированы. Соответствующие заявление сделал уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин, который отметил, что в их учреждении всем предоставляются равные условия.
«В наших учреждениях обеспечиваются одинаковые условия для всех. Вне зависимости от фамилий, положения, статуса. И для них тоже будут обеспечены нормальные условия пребывания. Если с их стороны будут какие-то жалобы, нарекания, то мы немедленно отреагируем», - приводит ТАСС слова Панина.
Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, а Мамаев — один год у и пять месяцев колонии. В четверг, 4 июля, УФСИН принял решение этапировать спортсменов в колонию Белгородской области.
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