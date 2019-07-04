Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
Одна из подруг девушки отметила, что они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров
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На дне озера Комо в Италии нашли 24-летнюю футболистку сборной Швейцарии Флориану Исмаили. Робот для глубоководного поиска случайно обнаружил ее тело на глубине 204 метра, после чего оно было доставлено в ближайший госпиталь.
Позже одна из подруг спортсменки отметила, что они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU