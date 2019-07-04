В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре «Авиапарк» дал протечку.
Большая трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу. Сотрудники ТЦ работают над устранением проблемы своими силами. К слову, ранее аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Гигантский цилиндрический аквариум имеет рекордные показатели высоты для такого вида сооружений.
В необычном аквариуме живут полторы тысячи рыб шестидесяти разновидностей из морей Карибского бассейна, Красного моря и зоны Большого Барьерного рифа, сообщает "ТАСС".
Позже в пресс-службе ТЦ заявили, что плановые работы проводились в аквариуме и протечки в его корпусе не было.
- Происходят плановые замены герметических швов на кольцах, которые огибают аквариум. Когда снимают старые швы, возможны небольшие протечки, - подчеркнули представители ТЦ.
Также там отметили, что работы по замене герметика в кольцах происходят раз в год и продолжаются три дня.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации. Пожарные в ходе проверки здания возгорания не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU