СЕГОДНЯ 20:09 2019-07-04T20:26:44+03:00

В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум Фото: Скриншот с видео

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Аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре «Авиапарк» дал протечку.

Большая трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу. Сотрудники ТЦ работают над устранением проблемы своими силами. К слову, ранее аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Гигантский цилиндрический аквариум имеет рекордные показатели высоты для такого вида сооружений.

В необычном аквариуме живут полторы тысячи рыб шестидесяти разновидностей из морей Карибского бассейна, Красного моря и зоны Большого Барьерного рифа, сообщает "ТАСС".

Позже в пресс-службе ТЦ заявили, что плановые работы проводились в аквариуме и протечки в его корпусе не было.

- Происходят плановые замены герметических швов на кольцах, которые огибают аквариум. Когда снимают старые швы, возможны небольшие протечки, - подчеркнули представители ТЦ.

Также там отметили, что работы по замене герметика в кольцах происходят раз в год и продолжаются три дня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации. Пожарные в ходе проверки здания возгорания не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU