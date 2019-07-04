2019-07-04T20:26:44+03:00
Общество

В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум

Сотрудники ТЦ работают над устранением проблемы своими силами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариумВ торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариумФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре «Авиапарк» дал протечку.

Большая трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу. Сотрудники ТЦ работают над устранением проблемы своими силами. К слову, ранее аквариум был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Гигантский цилиндрический аквариум имеет рекордные показатели высоты для такого вида сооружений.

В необычном аквариуме живут полторы тысячи рыб шестидесяти разновидностей из морей Карибского бассейна, Красного моря и зоны Большого Барьерного рифа, сообщает "ТАСС".

Позже в пресс-службе ТЦ заявили, что плановые работы проводились в аквариуме и протечки в его корпусе не было.

- Происходят плановые замены герметических швов на кольцах, которые огибают аквариум. Когда снимают старые швы, возможны небольшие протечки, - подчеркнули представители ТЦ.

Также там отметили, что работы по замене герметика в кольцах происходят раз в год и продолжаются три дня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации. Пожарные в ходе проверки здания возгорания не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники