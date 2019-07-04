Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

СЕГОДНЯ 22:35 2019-07-04T22:44:17+03:00

Украинский бизнесмен подчеркнул, что россия не имеет отношения к военному конфликту

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Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет никакого отношения.

По мнению бизнесмена, конфликт на востоке Украины выгоден США из-за санкций против России. По его словам, именно поэтому Вашингтон предоставил Киеву военную технику.

- Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент, по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает, - подчеркнул Коломойский.

Также бизнесмен предположил, что Дональд Трамп не торопится с высказыванием своей точки зрения по Донбассу из-за предстоящих президентских выборов в США, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что игорь Коломойский рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт в стране. Олигарх считает, что Украина должна поступить со своими долгами, как Греция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/683398" frameborder="0"></iframe> Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

ИСТОЧНИК KP.RU