2019-07-04T22:44:17+03:00
В мире

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен подчеркнул, что россия не имеет отношения к военному конфликту
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомКоломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомФото: REUTERS
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Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет никакого отношения.

По мнению бизнесмена, конфликт на востоке Украины выгоден США из-за санкций против России. По его словам, именно поэтому Вашингтон предоставил Киеву военную технику.

- Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент, по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает, - подчеркнул Коломойский.

Также бизнесмен предположил, что Дональд Трамп не торопится с высказыванием своей точки зрения по Донбассу из-за предстоящих президентских выборов в США, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что игорь Коломойский рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт в стране. Олигарх считает, что Украина должна поступить со своими долгами, как Греция.

Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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