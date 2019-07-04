В Кремле сообщили о подготовке трехстороннего саммита в Турции

СЕГОДНЯ 22:48 2019-07-04T22:56:20+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точные даты саммита Россия-Турция-Иран будут подтверждаться.

Ранее представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что саммит по Сирии с участием президентов Россией, Турции и Ирана планируется провести в Турции в середине августа текущего года.

- Встреча готовится. Точные даты будут подтверждаться, - подчеркнул Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Италию с официальным визитом. Российский лидер встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой и с Папой Римским Франциском. Отмечалось, что во время своего визита Путин планирует обсудить не только вопросы диалога Италии и России, но и международные темы. В том числе терроризм и религиозный экстремизмом, а также ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU