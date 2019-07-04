В Малайзии арестовали Ризу Азиза – продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит»

4 Июль 23:52 2019-07-05T00:07:01+03:00

Владельца компании Red Granite Pictures освободили под залог, но в пятницу он должен явиться в суд

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В четверг, 4 июля, стало известно об аресте продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризы Азиза по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям. Его арестовали сотрудники Малайзийской антикоррупционной комиссии (MACC), но в тот же день отпустили под залог.

Как сообщает местная газета New Straits Times, 49-летний Риза Азиз является сооснователем и совладельцем американской компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала картину с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а также пасынком бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака.

Арест и впоследнсивии – освобождение знаменитости подтвердил изданию главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя. Комиссар добавил, что в пятницу Риза Азиз должен будет явиться в суд, где ему будут предъявлено обвинение.

«Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности», - приводит газета слова Латифы Коя.

По неофициальным данным, Ризе Азизу будет предъявлено обвинение по пяти случаям отмывания денег компании Good Star Ltd в рамках расследовании о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB, которые связывают со злоупотреблениями высокопоставленных чиновников из прежнего правительства страны.

ИСТОЧНИК KP.RU