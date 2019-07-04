2019-07-05T00:07:01+03:00
Звезды

В Малайзии арестовали Ризу Азиза – продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит»

Владельца компании Red Granite Pictures освободили под залог, но в пятницу он должен явиться в суд
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Риза Азиз владеет компанией Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит»Риза Азиз владеет компанией Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 4 июля, стало известно об аресте продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризы Азиза по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям. Его арестовали сотрудники Малайзийской антикоррупционной комиссии (MACC), но в тот же день отпустили под залог.

Как сообщает местная газета New Straits Times, 49-летний Риза Азиз является сооснователем и совладельцем американской компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала картину с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а также пасынком бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака.

Арест и впоследнсивии – освобождение знаменитости подтвердил изданию главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя. Комиссар добавил, что в пятницу Риза Азиз должен будет явиться в суд, где ему будут предъявлено обвинение.

«Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности», - приводит газета слова Латифы Коя.

По неофициальным данным, Ризе Азизу будет предъявлено обвинение по пяти случаям отмывания денег компании Good Star Ltd в рамках расследовании о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB, которые связывают со злоупотреблениями высокопоставленных чиновников из прежнего правительства страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Конте продолжили неформальные переговоры за обедом
Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения
Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала четырех человек
В Кремле сообщили о подготовке трехстороннего саммита в Турции
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Москвой положений Минских соглашений
РФ и Чехия договорились сохранить авиасообщение в полном объеме до конца текущего лета
В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России
На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники