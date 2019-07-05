Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтарском проливе «отличной новостью».
«Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС», - написал он на своей странице в Twitter.
Джон Болтон добавил, что Соединенные Штаты с союзниками будут продолжать пресекать попытки Тегерана торговать нефтью в обход санкций.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу Вашингтона.
Позже британского посла в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест в связи с незаконным задержанием танкера военно-морскими силами Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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