2019-07-05T00:25:02+03:00
Политика

Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»

Советник Трампа добавил, что США с союзниками будут продолжать пресекать попытки Тегерана торговать нефтью в обход санкций
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтарском проливе «отличной новостью».

«Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС», - написал он на своей странице в Twitter.

Джон Болтон добавил, что Соединенные Штаты с союзниками будут продолжать пресекать попытки Тегерана торговать нефтью в обход санкций.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу Вашингтона.

Позже британского посла в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест в связи с незаконным задержанием танкера военно-морскими силами Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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