2019-07-05T00:50:58+03:00
В мире

Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президенту США Дональду Трампу уже доложили о землетрясении на юге штата Калифорния. он считает, что местные власти контролируют ситуацию.

«Получил полную информацию по землетрясению в южной части Калифорнии. Кажется, что все вполне находится под контролем», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Геологическая служба США сообщила, что недалеко от города Риджкрест в Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. По данным американских сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 8,7 километра, а их эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах – к северу от Лос-Анджелеса.

Мэр Риджкреста Пегги Бриден в эфире телеканала CNN рассказала, что в результате землетрясения был поврежден газопровод, после чего в городе начались пожары. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Землетрясение в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Конте продолжили неформальные переговоры за обедом
Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
В Малайзии арестовали Ризу Азиза – продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит»
По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала четырех человек
В Кремле сообщили о подготовке трехстороннего саммита в Турции
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Москвой положений Минских соглашений
РФ и Чехия договорились сохранить авиасообщение в полном объеме до конца текущего лета
В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России
На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники