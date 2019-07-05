Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения
Президенту США Дональду Трампу уже доложили о землетрясении на юге штата Калифорния. он считает, что местные власти контролируют ситуацию.
«Получил полную информацию по землетрясению в южной части Калифорнии. Кажется, что все вполне находится под контролем», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Геологическая служба США сообщила, что недалеко от города Риджкрест в Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. По данным американских сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 8,7 километра, а их эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах – к северу от Лос-Анджелеса.
Мэр Риджкреста Пегги Бриден в эфире телеканала CNN рассказала, что в результате землетрясения был поврежден газопровод, после чего в городе начались пожары. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Землетрясение в Калифорнии.
ИСТОЧНИК KP.RU