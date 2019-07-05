Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения

СЕГОДНЯ 00:40 2019-07-05T00:50:58+03:00

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало

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Президенту США Дональду Трампу уже доложили о землетрясении на юге штата Калифорния. он считает, что местные власти контролируют ситуацию.

«Получил полную информацию по землетрясению в южной части Калифорнии. Кажется, что все вполне находится под контролем», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Геологическая служба США сообщила, что недалеко от города Риджкрест в Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. По данным американских сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 8,7 километра, а их эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах – к северу от Лос-Анджелеса.

Мэр Риджкреста Пегги Бриден в эфире телеканала CNN рассказала, что в результате землетрясения был поврежден газопровод, после чего в городе начались пожары. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718478" frameborder="0"></iframe> Землетрясение в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU