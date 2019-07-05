2019-07-05T02:42:08+03:00
Политика

В МИД Украины вызвали «на ковер» венгерского посла

Киев выразил «удивление» высказываниями министра иностранных дел Венгрии о том, что украинский закон об образовании нарушает права венгерской общины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Венгрии Петер СийяртоМинистр иностранных дел Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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В МИД Украины вызвали «на ковер» венгерского посла в Киеве Иштвану Ийдярто, чтобы выразить ему недовольство высказываниями министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Дело в том, что Петер Сийярто на Международной конференции в Тороното, посвященной вопросам вопросам реформ на Украине, выразил надежду на то, что новый президент страны Владимир Зеленский не будет продолжать политику своего предшественника Петра Порошенко, который принял закон об образовании, нарушающий права венгерской общины на Украине.

Как сообщает пресс-служба МИД Незалежной, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Егор Божок в беседе с послом Венгрии «подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания Сийярто». Отмечается, что слова венгерского министра «не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям». В заявлении МИД говорится, что Киев учел пожелания Будапешта и продлил переходный период до 2023 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения Будапешта с Киевом испортились в начале осени 2017 года, когда президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», по которому в школах Незалежной сократили обучение на языках национальных меньшинств – в частности, русском и венгерском. С тех пор Венгрия добивается отмены или изменения этого закона. В частности, блокирует любые мероприятия НАТО с участием украинской делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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