В новой Москве автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб, второй пострадал

СЕГОДНЯ 03:21 2019-07-05T03:21:31+03:00

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В ночь на пятницу, 5 июля, автомобиль сбил двух пешеходов на территории Новой Москвы, в результате один из них погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Как уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла на 67-м километре Киевского шоссе.

«Автомобиль совершил наезд на пешеходов на 67-м километре Киевского шоссе. Один человек погиб, один ранен», - приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что на месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что подобные инциденты в Москве случаются нередко, причем зачастую виновные в наезде водители стараются скрыться с места ДТП. Например, как писал сайт kp.ru, в начале апреля на Крымском Валу в центре города автомобиль сбил человека, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU