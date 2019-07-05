Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск в конце беседы с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане поблагодарил за встречу и попросил молиться за него.
Провожая гостя из зала Апостольского дворца, где проходила аудиенция, понтифик пожал российскому лидеру руку и сказал: «Большое спасибо, молитесь за меня». В ответ Владимир Путин поблагодарил Папу Римского за содержательную беседу,передает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава российского государства прибыл в Рим с однодневным визитом. Во время этой поездки Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском. В частности, они обсудили актуальные международные вопросы и духовные аспекты отношений Москвы с Ватиканом, а потом обменялись подарками.
Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ
Президент России подарил Папе икону «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом «Грех» Андрона Кончаловского о жизни этого художника. В ответ глава католической церкви вручил Владимиру Путину памятную медаль, послание молодежи и гравюру XVIII века с видом на площадь святого Петра.
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Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU