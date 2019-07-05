Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него

СЕГОДНЯ 03:39 2019-07-05T03:55:35+03:00

Папа Римский Франциск, провожая президента России из зала Апостольского дворца, пожал Владимиру Путину руку и сказал: «Большое спасибо, молитесь за меня» Фото: REUTERS

Эти слова глава Католической церкви произнес в конце беседы с президентом России [видео]

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Папа Римский Франциск в конце беседы с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане поблагодарил за встречу и попросил молиться за него.

Провожая гостя из зала Апостольского дворца, где проходила аудиенция, понтифик пожал российскому лидеру руку и сказал: «Большое спасибо, молитесь за меня». В ответ Владимир Путин поблагодарил Папу Римского за содержательную беседу,передает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава российского государства прибыл в Рим с однодневным визитом. Во время этой поездки Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском. В частности, они обсудили актуальные международные вопросы и духовные аспекты отношений Москвы с Ватиканом, а потом обменялись подарками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718434" frameborder="0"></iframe> Путин и Папа Римский обменялись подарками.Дмитрий СМИРНОВ

Президент России подарил Папе икону «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом «Грех» Андрона Кончаловского о жизни этого художника. В ответ глава католической церкви вручил Владимиру Путину памятную медаль, послание молодежи и гравюру XVIII века с видом на площадь святого Петра.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718437" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU