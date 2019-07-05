Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила беспилотник хуситов над аэропортом Джизана

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-05T04:16:41+03:00

Работа аэропорта после инцидента продолжается в штатном режиме Фото: REUTERS

Работа воздушной гавани после инцидента продолжается в штатном режиме

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В ночь на пятницу, 5 июля, силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сообщили, что им удалось перехватить и уничтожить беспилотник, запущенный боевиками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в сторону международного аэропорта саудовского города Джизан, передает телеканал Al Arabiya.

«Хуситские террористы продолжают запускать беспилотники для совершения атак на мирных граждан и общественные здания», - цитирует канал заявление пресс-секретаря коалиции.

Отмечается, что аэропорт после инцидента работает в штатном режиме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорты двух городов Саудовской Аравии – Джизан и Абха. Арабская коалиция тогда подтвердила факт атаки на воздушную гавань в Джизане, заявив, что сбила дрон хуситов, и попытка удара никакого ущерба не нанесла.

ИСТОЧНИК KP.RU