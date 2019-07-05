2019-07-05T04:48:48+03:00
Политика

Пресс-служба Зеленского «перенесла» столицу Канады в Торонто

Позже сотрудники администрации президента Украины исправили ошибку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, сообщая о предстоящем визите нового лидера Незалежной в Канаду, назвала Торонто столицей этой страны, перепутав его с Оттавой, сообщает «Страна.ua».

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт в столице Канады — Торонто», - цитирует издание сообщение пресс-службы, опубликованное на официальном сайте президента Украины.

Однако сотрудники президентской администрации заметили и исправили ошибку: написали, что украинский лидер примет участие в Международной конференции «в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио — Торонто».

К слову, как писал сайт kp.ru, уже выступая на форуме, Владимир Зеленский рассмешил участников конференции. Он начал свою речь с того, что поприветствовал присутствующих на английском языке:

«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском», - сказал Зеленский и продолжил по-украински. Его шутка вызвала смех в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Словакии подготовили резолюцию об отмене антироссийских санкций
Трамп пообещал американцам установить флаг США на Марсе
Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила беспилотник хуситов над аэропортом Джизана
Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него
В новой Москве автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб, второй пострадал
Путин в аэропорту Рима встретился с Берлускони
В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг
В МИД Украины вызвали «на ковер» венгерского посла
Путин и Конте продолжили неформальные переговоры за обедом
Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения
Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
В Малайзии арестовали Ризу Азиза – продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит»
По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала четырех человек