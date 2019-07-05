Пресс-служба Зеленского «перенесла» столицу Канады в Торонто

СЕГОДНЯ 04:27 2019-07-05T04:48:48+03:00

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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, сообщая о предстоящем визите нового лидера Незалежной в Канаду, назвала Торонто столицей этой страны, перепутав его с Оттавой, сообщает «Страна.ua».

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт в столице Канады — Торонто», - цитирует издание сообщение пресс-службы, опубликованное на официальном сайте президента Украины.

Однако сотрудники президентской администрации заметили и исправили ошибку: написали, что украинский лидер примет участие в Международной конференции «в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио — Торонто».

К слову, как писал сайт kp.ru, уже выступая на форуме, Владимир Зеленский рассмешил участников конференции. Он начал свою речь с того, что поприветствовал присутствующих на английском языке:

«Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском», - сказал Зеленский и продолжил по-украински. Его шутка вызвала смех в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU