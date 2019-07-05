СКР возбудил уголовное дело об избиении семилетней девочки в Ингушетии
После того, как в одну из больниц Ингушетии была доставлена семилетняя девочка в тяжелом состоянии и со следами страшных побоев, Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело.
«По факту доставления в больницу семилетней девочки с множеством телесных повреждений возбуждено уголовное дело. В отношении девочки врачами проводятся реанимационные мероприятия. Обстоятельства причинения указанных телесных повреждений выясняются», - сообщает пресс-служба регионального главка СКР.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в полиции Ингушетии рассказали, что последние полгода ребёнок жил в семье близкой родственницы, которая объяснила травмы ребенка падением. По словам женщины, девочка упала в яму во дворе. Сотрудники республиканского МВД проводят проверку.
Между тем, осматривавший ребенка врач рассказала, что на теле девочки – множественные ушибы, ожоги, ссадины и гнойные раны, рентген показал перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением и подвывих головки правого плеча. Причем все настолько серьезно, что стоит вопрос об ампутации руки.
В республиканском Министерстве здравоохранения сообщили, что после операции по восстановлению кровоснабжения в верхней конечности девочку отправят на лечение в Москву – в клинику Рошаля, передает ТАСС.
"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.
ИСТОЧНИК KP.RU