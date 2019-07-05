В России появятся плацкартные вагоны без боковых полок

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-05T07:39:21+03:00

Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок.

Сообщается, что в обновленных вагонах спальные места расположены друг напротив друга. Их длина по сравнению с теми, которые используются сейчас, увеличена на 17,5 см. При этом в таких вагонах будет 40 мест для пассажиров вместо нынешних 54.

Как отмечает агентство РИА Новости, на каждой полке нового вагона имеется розетка, USB - порт и индивидуальное освещение. В оформлении вагона используются серые, бежевые и красные тона.

В ФПК отметили, что о выпуске новых вагонов пока рано. В настоящий момент компания выясняет интерес пассажиров к новому проекту.

Ранее сайт kp.ru сообщал о презентации другого концепта плацкартных вагонов. По словам директора "Трансмашхолдинга" Александра Лошманова, при их создании производитель будет стремиться "персонализировать пространство для каждого пассажира".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/682200" frameborder="0"></iframe> Новый плацкарт.Давайте детально рассмотрим новый плацкарт РЖД. Как вам?

ИСТОЧНИК KP.RU