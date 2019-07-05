2019-07-05T07:39:21+03:00
Общество

В России появятся плацкартные вагоны без боковых полок

Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением
Александр ДЖУМАЕВ
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ФПК показала концепта нового плацкартного вагона без боковых полокФПК показала концепта нового плацкартного вагона без боковых полокФото: Михаил ФРОЛОВ
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок.

Сообщается, что в обновленных вагонах спальные места расположены друг напротив друга. Их длина по сравнению с теми, которые используются сейчас, увеличена на 17,5 см. При этом в таких вагонах будет 40 мест для пассажиров вместо нынешних 54.

Как отмечает агентство РИА Новости, на каждой полке нового вагона имеется розетка, USB - порт и индивидуальное освещение. В оформлении вагона используются серые, бежевые и красные тона.

В ФПК отметили, что о выпуске новых вагонов пока рано. В настоящий момент компания выясняет интерес пассажиров к новому проекту.

Ранее сайт kp.ru сообщал о презентации другого концепта плацкартных вагонов. По словам директора "Трансмашхолдинга" Александра Лошманова, при их создании производитель будет стремиться "персонализировать пространство для каждого пассажира".

Новый плацкарт.Давайте детально рассмотрим новый плацкарт РЖД. Как вам?

ИСТОЧНИК KP.RU

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