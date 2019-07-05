На Камчатке начал извергаться Ключевской вулкан

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-05T07:59:51+03:00

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В Камчатском крае в ночь на пятницу, 5 июля, начал извергаться Ключевской вулкан. Сообщается, что над кромкой его кратера поднимаются вулканические бомбы на высоту до 200 м.

По словам руководителя Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексея Озерова, спустя долгое время в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего вулкан начал извергаться.

"Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана", - приводит агентство "Кам 24" слова специалиста. В связи с извержением в районе был установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 4750 м; он считается высочайшим из действующих вулканов Евразии. В прошлом году вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла.

ИСТОЧНИК KP.RU