2019-07-05T07:59:51+03:00
Общество

На Камчатке начал извергаться Ключевской вулкан

В районе извержения установлен "оранжевый" код авиационной опасности
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Вулкан Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-КамчатскогоВулкан Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-КамчатскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Камчатском крае в ночь на пятницу, 5 июля, начал извергаться Ключевской вулкан. Сообщается, что над кромкой его кратера поднимаются вулканические бомбы на высоту до 200 м.

По словам руководителя Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексея Озерова, спустя долгое время в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего вулкан начал извергаться.

"Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана", - приводит агентство "Кам 24" слова специалиста. В связи с извержением в районе был установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 4750 м; он считается высочайшим из действующих вулканов Евразии. В прошлом году вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер
Самолет Нью-Йорк -Лондон экстренно приземлился из-за пожара
Японские власти сделали представление Южной Корее из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"
Украинские силовики арестовали бывшего начальника ПВО бригады ДНР
В России появятся плацкартные вагоны без боковых полок
В результате крушения вертолета на Багамских островах погибли семь человек
В США мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре
СКР возбудил уголовное дело об избиении семилетней девочки в Ингушетии
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
В Словакии подготовили резолюцию об отмене антироссийских санкций
Трамп пообещал американцам установить флаг США на Марсе
Пресс-служба Зеленского «перенесла» столицу Канады в Торонто
Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила беспилотник хуситов над аэропортом Джизана
Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него
В новой Москве автомобиль сбил двух пешеходов: один погиб, второй пострадал
Путин в аэропорту Рима встретился с Берлускони
В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг
В МИД Украины вызвали «на ковер» венгерского посла
Путин и Конте продолжили неформальные переговоры за обедом
Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения
Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
В Малайзии арестовали Ризу Азиза – продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит»
По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала четырех человек