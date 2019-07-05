2019-07-05T08:19:26+03:00
В мире

Украинские силовики арестовали бывшего начальника ПВО бригады ДНР

Сообщается, что в настоящий момент Владимир Цемах содержится под стражей в Киеве в статусе подозреваемого
Александр ДЖУМАЕВ
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Украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира ЦемахаУкраинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира ЦемахаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Цемаха Романа Гонтарева.

"Он [Цемах] содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - заявил адвокат. Сообщается, что Цемаху была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток; Гонтарев отметил, что будет встречаться со своим подзащитным и со следователем 5 июля.

Случившееся прокомментировал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. "Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания", - написал Клинцевич в своем Facebook, отметив, что задержанный "был оглушен и вывезен с территории ДНР".

ИСТОЧНИК KP.RU

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