Украинские силовики арестовали бывшего начальника ПВО бригады ДНР

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-05T08:19:26+03:00

Сообщается, что в настоящий момент Владимир Цемах содержится под стражей в Киеве в статусе подозреваемого

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Цемаха Романа Гонтарева.

"Он [Цемах] содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - заявил адвокат. Сообщается, что Цемаху была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток; Гонтарев отметил, что будет встречаться со своим подзащитным и со следователем 5 июля.

Случившееся прокомментировал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. "Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания", - написал Клинцевич в своем Facebook, отметив, что задержанный "был оглушен и вывезен с территории ДНР".

ИСТОЧНИК KP.RU