2019-07-05T08:30:07+03:00
В мире

Японские власти сделали представление Южной Корее из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"

В Токио заявили, что расформирование этого фонда идет вразрез с договоренностями между странами
Александр ДЖУМАЕВ
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Японские власти сделали представление Южной Корее из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"Японские власти сделали представление Южной Корее из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Японии сделали представление южнокорейской стороне в связи с прекращением в Республике Корея деятельности японского фонда для помощи так называемым женщинам для утешения - сексуальным рабыням в императорской армии Японии в период Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура.

"Расформирование фонда идет вразрез с договоренностями между Японией и Южной Кореей. Мы считаем, что подобные действия неприемлемы, в связи с чем мы сделали представление южнокорейской стороне", - заявил Нисимура.

Как сообщает агентство Kyodo, процесс расформирования фонда был завершен в Южной Корее в пятницу. Заявка на прекращение его деятельности была подана в середине июня этого года, власти республики одобрили ее на этой неделе.

В 2015 году после переговоров предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Синдзо Абэ Токио принес официальные извинения за военные преступления, совершенные в период японской оккупации и передал $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений. Данная сделка вызвала критику в Южной Корее; после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина была сформирована комиссия с целью изучения обстоятельств заключения соглашения между Сеулом и Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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