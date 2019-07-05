Самолет Нью-Йорк -Лондон экстренно приземлился из-за пожара

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-05T08:31:07+03:00

По предварительной информации, загорелось одно из кресел в салоне

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Самолет, выполнявший рейс Нью-Йорк — Лондон экстренно приземлился в аэропорту в Бостоне из-за возгорания. Предварительной информации, в салоне загорелось одно из кресел.

Все произошло 5 июля. Известно, что в самолете находилось 217 пассажиров и экипаж.

К счастью, обошлось без пострадавших. Людей эвакуировали, а самолет проверяет пожарная служба. Пока не сообщается о причинах, по которым возник огонь, а так же, не уточняется было ли это открытое горение или трение обшивки сиденья.

Сейчас эксперты обследуют самолет в аэропорту «Логан». Представители авиакомпании обещают предоставить резервный борт, который продолжит следование по маршруту, сообщает Пятый канал.

В мае в московском аэропорту "Шереметьев" загорелся самолет "Москва-Мурманск". Из-за пожара, который распространился на борту, погибло более сорока человек (подробности).

А в конец июня в Бурятии при посадке самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП и врезался в хозпостройки на территории летного поля. После произошел пожар. Пассажиров успели эвакуировать, погибли оба пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU