Вице-премьер Италии опубликовал в Instagram фото с Путиным

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-05T09:15:13+03:00

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в своем Instagram фото с президентом России Владимиром Путиным Фото: instagram.com

Маттео Сальвини разместил в социальной сети два снимка

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Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в своем Instagram фото с президентом России Владимиром Путиным, который ранее приехал с визитом в Рим.

Итальянский политик опубликовал в своем аккаунте два снимка. На первом кадре Сальвини и Путин запечатлены крупным планом, тогда как на второй фотографии они смеются на фоне обеденного стола в присутствии представителей итальянской делегации.

"На работе", - подписал Сальвини эти фотографии, добавив к ним эмодзи итальянского и российского флагов.

Визит президента России Владимира Путина в Италию состоялся в четверг, 4 июля. В рамках поездки глава государства встретился с Папой Римским Франциском, с которым они обменялись подарками, премьер-министром Италии Джузеппе Конте и бывшим главой правительства страны Сильвио Берлускони

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718396" frameborder="0"></iframe> Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU