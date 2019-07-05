2019-07-05T09:15:13+03:00
В мире

Вице-премьер Италии опубликовал в Instagram фото с Путиным

Маттео Сальвини разместил в социальной сети два снимка
Александр ДЖУМАЕВ
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Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в своем Instagram фото с президентом России Владимиром ПутинымВице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в своем Instagram фото с президентом России Владимиром ПутинымФото: instagram.com
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Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в своем Instagram фото с президентом России Владимиром Путиным, который ранее приехал с визитом в Рим.

Итальянский политик опубликовал в своем аккаунте два снимка. На первом кадре Сальвини и Путин запечатлены крупным планом, тогда как на второй фотографии они смеются на фоне обеденного стола в присутствии представителей итальянской делегации.

"На работе", - подписал Сальвини эти фотографии, добавив к ним эмодзи итальянского и российского флагов.

Визит президента России Владимира Путина в Италию состоялся в четверг, 4 июля. В рамках поездки глава государства встретился с Папой Римским Франциском, с которым они обменялись подарками, премьер-министром Италии Джузеппе Конте и бывшим главой правительства страны Сильвио Берлускони

Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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