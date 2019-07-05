2019-07-05T09:25:41+03:00
Политика

Появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

На перехват был поднят истребитель Су-27 [видео]
Елена АКИМОВА
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На перехват американского самолета-шпиона был поднят российский истребитель Су-27На перехват американского самолета-шпиона был поднят российский истребитель Су-27Фото: REUTERS
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Минобороны опубликовало видео встречи американского самолета-разведчика, который пытался подойти к южным границам РФ. На перехват был поднят истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.

В военном ведомстве сообщили, что американский борт был идентифицирован, как P-8A Poseidon. Самолет не успел подойти к российской границе, но находился в опасной близости от нее.

Российский истребитель подошел к американскому воздушному судну, оставаясь на безопасной дистанции. После этого разведчик моментально изменил курс и удалился от государственной границы России.

В Минобороны подчеркивают, что российские военные действовали строго в соответствии с международными правилами. После проведенной операции истребитель вернутся на аэродром базирования, - сообщат сайт телеканала «Звезда».

Ранее сообщал сайт kp.ru, в середине июня российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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