Появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Минобороны опубликовало видео встречи американского самолета-разведчика, который пытался подойти к южным границам РФ. На перехват был поднят истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.
В военном ведомстве сообщили, что американский борт был идентифицирован, как P-8A Poseidon. Самолет не успел подойти к российской границе, но находился в опасной близости от нее.
Российский истребитель подошел к американскому воздушному судну, оставаясь на безопасной дистанции. После этого разведчик моментально изменил курс и удалился от государственной границы России.
В Минобороны подчеркивают, что российские военные действовали строго в соответствии с международными правилами. После проведенной операции истребитель вернутся на аэродром базирования, - сообщат сайт телеканала «Звезда».
Ранее сообщал сайт kp.ru, в середине июня российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем.
ИСТОЧНИК KP.RU