Появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-05T09:25:41+03:00

На перехват американского самолета-шпиона был поднят российский истребитель Су-27 Фото: REUTERS

На перехват был поднят истребитель Су-27 [видео]

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Минобороны опубликовало видео встречи американского самолета-разведчика, который пытался подойти к южным границам РФ. На перехват был поднят истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.

В военном ведомстве сообщили, что американский борт был идентифицирован, как P-8A Poseidon. Самолет не успел подойти к российской границе, но находился в опасной близости от нее.

Российский истребитель подошел к американскому воздушному судну, оставаясь на безопасной дистанции. После этого разведчик моментально изменил курс и удалился от государственной границы России.

В Минобороны подчеркивают, что российские военные действовали строго в соответствии с международными правилами. После проведенной операции истребитель вернутся на аэродром базирования, - сообщат сайт телеканала «Звезда».

Ранее сообщал сайт kp.ru, в середине июня российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718521" frameborder="0"></iframe> Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU