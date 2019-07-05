Роструд уточнил порядок выплат работающим за отпускников

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-05T09:40:58+03:00

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Роструд уточнил порядок выплат работающим гражданам за отпускников. В ведомстве напомнили, что существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.

Как сообщает "Российская газета", в ведомстве заявили, что речь идет о совмещении, временном переводе и совместительстве. Под этими терминами подразумевается совмещение работающим своей работы и работы отпускника, выполнение работающим только обязанностей отпускника и работу за отпускника в свободное от основной работы время. Также работодатель может принять на место отдыхающего временного сотрудника.

При этом в ведомстве уточнили, что работа по совместительству выполняется работником на регулярной основе в свободное от основной работы время на основании отдельно заключаемого трудового договора. Такая работа не может длиться больше четырех часов либо в течение целого дня; в любом из этих случаев продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Оплата работы по совместительству при этом производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Совмещение, в свою очередь, выполняется в рамках одного трудового договора в режиме обычного рабочего времени. Такая работа допускается только с письменного согласия сотрудника; вопросы ее оплаты прописываются в дополнительном соглашении. Стоит отметить, что работник может досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU