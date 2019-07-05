2019-07-05T09:58:52+03:00
Общество

Журналисты нашли возможное видео с художником Бэнкси

Ролик был снят в 2003 году
Александр ДЖУМАЕВ
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На кадрах ролика видно, как молодой человек в бейсболке и маске рисует два граффити, которые Бэнкси позже признал своими работамиНа кадрах ролика видно, как молодой человек в бейсболке и маске рисует два граффити, которые Бэнкси позже признал своими работамиФото: кадр с видео
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Журналисты телеканала ITV London обнаружили архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является известным анонимным уличным художником Бэнкси. Об этом сообщил репортер телеканала Роб Мерфи, собиравший информацию о художнике.

На кадрах ролика видно, как молодой человек в бейсболке и маске рисует на стене черное насекомое и изображение ребенка, играющего в кубики с алфавитом, из букв на которых складываются слова Kill more ("Убивать больше"). Обе работы Бэнкси впоследствии признал; они участвовали в его выставках.

Сайт kp.ru сообщал о появлении новой работы Бэнкси. Художник изобразил на одной из дверей с надписью Keep out ("Не пускать") в лондонском аэропорту Хитроу крысу, разбивающую нарисованный замок. Фото своей работы Бэнкси опубликовал в Instagram.

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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