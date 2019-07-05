В Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-05T10:08:05+03:00

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На юге американского штата Калифорния накануне вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 8,7 километра, а их эпицентр в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах – к северу от Лос-Анджелеса.

О жертвах стихии пока не сообщается, однако масштаб случившегося довольно серьезный. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации.

- Управление по чрезвычайным ситуациям при губернаторе штата было полностью активизировано с утра, и тесно сотрудничает с местными властями чтобы обеспечить содействие при ликвидации последствий землетрясения, - написал в своем твиттере калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом.

Напомним, что ранее через соцсети по факту случившегося высказался и Дональд Трамп. Он сообщил, что ему доложили полную информацию, и что ему кажется, что все находится под контролем. Мэр Риджкреста Пегги Бриден в эфире местного телеканала рассказала, что в результате землетрясения был поврежден газопровод, после чего в городе начались пожары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718478" frameborder="0"></iframe> Землетрясение в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU