В Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения
На юге американского штата Калифорния накануне вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 8,7 километра, а их эпицентр в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах – к северу от Лос-Анджелеса.
О жертвах стихии пока не сообщается, однако масштаб случившегося довольно серьезный. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации.
- Управление по чрезвычайным ситуациям при губернаторе штата было полностью активизировано с утра, и тесно сотрудничает с местными властями чтобы обеспечить содействие при ликвидации последствий землетрясения, - написал в своем твиттере калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом.
Напомним, что ранее через соцсети по факту случившегося высказался и Дональд Трамп. Он сообщил, что ему доложили полную информацию, и что ему кажется, что все находится под контролем. Мэр Риджкреста Пегги Бриден в эфире местного телеканала рассказала, что в результате землетрясения был поврежден газопровод, после чего в городе начались пожары.
Землетрясение в Калифорнии.
ИСТОЧНИК KP.RU