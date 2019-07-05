2019-07-05T10:24:11+03:00
Общество

Правительство повысило оклады военнослужащих и правоохранителей на 4,3% с 1 октября

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Александр ДЖУМАЕВ
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С 1 октября текущего года зарплата правоохранителей и военнослужащих повысится на 4,3%С 1 октября текущего года зарплата правоохранителей и военнослужащих повысится на 4,3%Фото: "КП" Архив
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно тексту документа, с 1 октября текущего года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов. Индексация будет проведена с учетом уровня инфляции.

В документе отмечается, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по итогам прошедшей "Прямой линии" президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение уровня зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней зарплаты по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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